أخبار عاجلة

كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ناينجولان ينفي رحيله عن روما لتشيلسي

Google+ Print
ناينجولان ينفي رحيله عن روما لتشيلسي ناينجولان ينفي رحيله عن روما لتشيلسي

نفى رادجا ناينجولان متوسط ميدان روما الشائعات التي أثيرت حول تحدثه مع أصدقائه عن مستقبله مع الذئاب وإمكانية الرحيل في الصيف المقبل.

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عاما قد تحدث مع أصدقائه المقربين حول رحيله إلى تشيلسي في الصيف المقبل.

وكتب ناينجولان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم أتحدث إلى أي أحد في النادي بعد، لماذا قد أتحدث عن الأمر مع أصدقائي؟".

كما أضاف "ليحيا روما ولتحيا بلجيكا".

وشارك ناينجولان هذا الموسم في 35 مباراة مع روما بكل المسابقات، وسجل 3 أهداف كما صنع هدفين أخرين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع