ناينجولان ينفي رحيله عن روما لتشيلسي

نفى رادجا ناينجولان متوسط ميدان روما الشائعات التي أثيرت حول تحدثه مع أصدقائه عن مستقبله مع الذئاب وإمكانية الرحيل في الصيف المقبل.

وكانت عدد من التقارير قد أشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ27 عاما قد تحدث مع أصدقائه المقربين حول رحيله إلى تشيلسي في الصيف المقبل.

وكتب ناينجولان على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "لم أتحدث إلى أي أحد في النادي بعد، لماذا قد أتحدث عن الأمر مع أصدقائي؟".

كما أضاف "ليحيا روما ولتحيا بلجيكا".

وشارك ناينجولان هذا الموسم في 35 مباراة مع روما بكل المسابقات، وسجل 3 أهداف كما صنع هدفين أخرين.