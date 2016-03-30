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المعارضة السورية: موسكو تحاول تقويض المفاوضات

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المعارضة السورية: موسكو تحاول تقويض المفاوضات المعارضة السورية: موسكو تحاول تقويض المفاوضات

اعتبر رياض نعسان أغا، المتحدث باسم الهيئة "العليا للمفاوضات" التابعة للمعارضة السورية أن دعوة روسيا لعدم مناقشة رحيل الرئيس بشار الأسد تهدف لتقويض المفاوضات.

وقال نعسان أغا- حسبما نقلت قناة (العربية) الاخبارية- أن " مستقبل الرئيس الأسد يجب أن يكون الموضوع الرئيسى لمحادثات جنيف "، متسائلا "ما الذى سنناقشه إذا لم نناقش مصير الأسد؟ ".

من جانبه، نفى الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات منذر ماخوس، وجودَ توافق روسى أمريكى مفترض بشأن عدم التطرق لموضوع الأسد فى الوقت الراهن.

وكان نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف قد صرح فى وقت سابق بان واشنطن تفهمت موقف موسكو بأنه ينبغى عدم مناقشة مستقبل الأسد الآن.
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