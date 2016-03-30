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عضو بالمؤتمر الوطنى الليبى: سنستقبل المجلس الرئاسى بالسلاح والقبض عليه

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عضو بالمؤتمر الوطنى الليبى: سنستقبل المجلس الرئاسى بالسلاح والقبض عليه عضو بالمؤتمر الوطنى الليبى: سنستقبل المجلس الرئاسى بالسلاح والقبض عليه

توعد عضو المؤتمر الوطنى العام الليبى (المنتهية ولايته) عبد القادر حويلى، استقبال المجلس الرئاسى بالسلاح والقبض عليه لأنه سيدخل بطريقة يريد بها الإخلال بالأمن الوطنى" بليبيا.

وقال حويلى- وفقًا لقناة «ليبيا» الأربعاء- "إن بعثة الأمم المتحدة تتحمل المسئولية فى حال سفك دماء الليبيين عند دخول المجلس الرئاسى إلى طرابلس، وإذا أُعطيت الوفاق الصلاحيات والشرعية من مجلس النواب لن تدخل إلى طرابلس لأن المؤتمر الوطنى لم يوقع على الاتفاق».

وأضاف أن بعثة الأمم المتحدة التى أشرفت على اتفاق الصخيرات وهى أول مَن خالفت بنوده ونحن لم نوقع على اتفاق الصخيرات لكى نلتزم به، لكن البعثة تحاول إدخال الحكومة إلى طرابلس».

واستطرد حويلى: «رأينا بعض الكتائب المسلحة ممن وقعوا على البيان المؤيد لحكومة الوفاق يتبرؤون منه».

ورأى "أن هناك نخبًا فى طرابلس لا تريد حكومة الوفاق ولا ترغب فى التعامل مع المجلس الرئاسي" واستدرك: يستطع أعضاء المجلس الرئاسى دخول طرابلس كمواطنين عاديين دون أية صفة».
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مصر 365

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