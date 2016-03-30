إذاعة إسرائيل تزعم: الأجهزة الفلسطينية أحبطت 58 عملية إرهابية ضد تل أبيب

زعمت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن هناك تعاونا وثيقا للغاية بين جهاز الأمن العام "الشاباك" وجهاز الأمن الوقائى الفلسطينى رغم موجة العنف الحالية، وأضافت الإذاعة أن ممثلين من الطرفين عقدوا 80 لقاء سرى على الأقل خلال عام 2015 .

وكشفت مصادر النقاب عن أن أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت ما لا يقل عن 58 اعتداء إرهابيا على أهداف إسرائيلية، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

وأشارت إلى أن بعض الاعتقالات التى نفذتها هذه الأجهزة تمت بناء على معلومات استخبارية إسرائيلية.

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