إضراب شامل ومسيرات بأراضى 48 فى ذكرى "يوم الأرض"

شهد الداخل الفلسطينى (أراضى 48) الأربعاء، اضرابا شاملا فى مدن وقرى فلسطين بمناسبة حلول الذكرى الأربعين لـ"يوم الأرض".

وذكر موقع "عرب48" الإخبارى أن البلدات العربية فى الجليل والمثلث (شمال إسرائيل) والنقب (جنوب) والساحل شهدت إضرابا عاما شمل المؤسسات العامة والمرافق التجارية وذلك ضمن سلسلة الفعاليات المقررة لإحياء ذكرى "يوم الأرض".

وكانت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية فى "الداخل الفلسطيني" دعت إلى الالتزام بالإضراب فى ذكرى "يوم الأرض" والمشاركة فى الفعاليات والمسيرات التى تقام بهذه المناسبة.

ومن المقرر أن تنطلق مسيرتان مركزيتان مساء اليوم بهذه المناسبة الأولى فى بلدة "عرابة البطوف" بالجليل (شمال)، والثانية فى قرية "أم الحيران" المهددة بالتهجير فى النّقب.

ويعيش نحو 1.7 مليون عربى فى إسرائيل ويحملون جنسيتها ويشكلون نسبة 20.7% من إجمالى عدد السكان البالغ نحو 8.3مليون نسمة، ويطلق عليهم "فلسطينيو الداخل" أو "عرب48" وهم الذين لم يغادروا مدنهم وقراهم لدى إعلان قيام إسرائيل عام 1948.

ويحيى الفلسطينيون فى الثلاثين من مارس من كل عام، ذكرى "يوم الأرض"، الذى تعود أحداثه لعام 1976 عندما صادرت السلطات الاسرائيلية مساحات شاسعة من الأراضى العربية بهدف تهويد منطقة الجليل (شمال إسرائيل)، وهو ما تسبب بمظاهرات جماهيرية عارمة واضراب شامل كان الرد الإسرائيلى عليها عنيفا، حيث تدخلت قوات معززة من الجيش مدعومة بالدبابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينية وأعادت احتلالها موقعة ستة شهداء وعشرات الجرحى.

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