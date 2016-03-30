أخبار عاجلة

كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور.. انطلاق فعاليات أسبوع الاتحاد الأول بجامعة المنيا

Google+ Print
رئيس الجامعة مع الطلاب

رئيس الجامعة مع الطلاب

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، الأربعاء، عن انطلاق فعاليات أسبوع الاتحاد الأول بالجامعة تحت شعار”في حب أتجمعنا” والذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة خلال الفترة من 29/3 إلي 3/4/2016 .

ويضم الأسبوع أنشطة رياضية وثقافية وعلمية واجتماعية وعلمية وبمشاركة جميع كليات الجامعة بملاعب الترتان وصالات الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور أبو المجد، في بيان صادر عن إدراة الجامعة، أن الاتحادات الطلابية هي البيئة والمناخ الصحي الملائم لإكساب المهارات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، فضلاً عن دورها الرائد في غرس روح الولاء والإنتماء للوطن وكونها القناة الشرعية في التعبير عن آرائهم بشكل حضاري ومتقدم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا الأسبوع سيشهد مشاركة لجميع كليات الجامعة وممثلين للطلاب والطالبات لأكثر من 800 طالب وطالبة علي مستوي الجامعة.

69b95d3a-1f10-4b06-b735-d748e1c21ad1 dff2d6af-028a-4f10-bc7d-6591b666c623 11858a69-201b-476d-a91f-32e457efa62a

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

الأخبار - يضرب الإرهاب الأسود من جديد جسد المصريين بإستهداف المصلين في كنيسة مارجرجس بمدينة طنطا

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين !

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

بيت العائلة المصرية بأسيوط: تفجيرا طنطا والإسكندرية جريمتان في حق كل المصريين

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»

الإمارات تعزي مصر في حادث تفجير كنيسة «مارجرجس»