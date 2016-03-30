صور.. انطلاق فعاليات أسبوع الاتحاد الأول بجامعة المنيا

مراسل «ONA»:

أعلن الدكتور جمال الدين علي أبو المجد رئيس جامعة المنيا، الأربعاء، عن انطلاق فعاليات أسبوع الاتحاد الأول بالجامعة تحت شعار”في حب مصر أتجمعنا” والذي ينظمه اتحاد طلاب الجامعة خلال الفترة من 29/3 إلي 3/4/2016 .

ويضم الأسبوع أنشطة رياضية وثقافية وعلمية واجتماعية وعلمية وبمشاركة جميع كليات الجامعة بملاعب الترتان وصالات الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور أبو المجد، في بيان صادر عن إدراة الجامعة، أن الاتحادات الطلابية هي البيئة والمناخ الصحي الملائم لإكساب المهارات الرياضية والثقافية والفنية والعلمية، فضلاً عن دورها الرائد في غرس روح الولاء والإنتماء للوطن وكونها القناة الشرعية في التعبير عن آرائهم بشكل حضاري ومتقدم.

وأضاف رئيس الجامعة، أن هذا الأسبوع سيشهد مشاركة لجميع كليات الجامعة وممثلين للطلاب والطالبات لأكثر من 800 طالب وطالبة علي مستوي الجامعة.