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"شانيل" تقدم مجموعة من ساعات اليد الفاخرة في معرض "بازل"

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الثلاثاء 29-03-2016 20:43

تُعتبر دار "شانيل" Chanel الفرنسية العريقة من أهم الدور العالمية، حيث تقدم أجمل التصاميم في مختلف المجالات الابداعية، وفي معرض "بازل وورلد" Basel World لعام 2016 والذي يقام في مدينة بازل في سويسرا كل سنة في مثل هذا الوقت، كشفت "شانيل" Chanel عن أحدث وأبرز ساعات اليد الفاخرة التي تنوعت تصاميمها بين ساعات اليد الكاجوال والشبابية والتي صّنعت من الجلود الفاخرة، ومعادن الستانلس ستيل المتينة مثل ساعة "بويفريند" Boyfriend، وساعة "جي تويلف" J12، وساعة "جي تويلف ميرور" j12 Mirror. وبين تصاميم الساعات الفاخرة الأقرب الى المجوهرات المصنوعة من الماس ومن الأحجار الكريمة النفيسة مثل ساعة "ليزيترنيل مورغانيت" Les Eternelles Morganite، وساعة "ليزيترنيل ديامانت" Les Eternelles Diamant، وغيرها…
وقد بدت تصاميم الساعات عصرية مع لمسات من الكلاسيكية التي لا تتخلى عنها دار "شانيل" Chanel. كما أنها مثالية للمرأة التي تهتم بالوقت وبالحفاظ على مواعيدها وتهتم بأناقتها بشكل كبير أيضاً.

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سيدتي