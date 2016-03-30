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هكذا حكمت غوتشي إطلالات Street Style مؤخراً

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الأربعاء 30-03-2016 10:05

أصبحت غوتشي Gucci مطلب جميع مُحبات الموضة في الفترة الأخيرة، فقد قدمت تصاميم متنوعة في المواسم الأخيرة، ولاقت هذه التصاميم نجاحاً كبيراً حول العالم.
السر في نجاح ماركة غوتشي في السيطرة على إطلالات Street Style هو في الإكسسوارات، فمنذ أن أخذ المصمم أليساندرو ميشيل منصب المدير الإبداعي للدار، أحضر لمسته الإبداعية الفريدة لإكسسوارات غوتشي لتزيِّن أجمل الحقائب والإكسسوارات، وتخطف لب جميع مُحبات الموضة.
شاهدي معنا بعض إكسسوارات غوتشي في إطلالات Street Style.

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سيدتي