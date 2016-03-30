ميراندا كير تلهمك إطلالاتك الصيفية

تتمتع العارضة الأسترالية ميراندا كير Miranda Kerr بأسلوبها العصري البسيط وقدرتها العالية على تنسيق الإطلالات والظهور بشكل بسيط وغير متكلف؛ لذلك أردنا أن نتصفّح إطلالاتها لنأخذ منها ما يُمكن أن يلهمك لتنسيق الإطلالة العصرية الجميلة.

تعتمد ميراندا كير البساطة في إطلالاتها اليومية، فترتدي الجينز بأناقة مع الـ Crop Top في تنسيق بسيط، أو تضيّق الكارديغان الصيفي الطويل لتحصل على إطلالة يومية ناعمة، أو تختار القطع الجلدية كالبنطلونات أو التنانير لتبتعد بإطلالتها اليومية عن الملل والتكرار، فتضفي شيئاً من الجرأة.

وفي المناسبات، وأمام عدسات الكاميرا، تحرص العارضة الأنيقة على التنويع في إطلالاتها؛ فأحياناً تراها ترتدي تنسيقاً أنثوياً بالتنورة السوداء والقميص الأبيض، وأحياناً أخرى نجدها متألقة بفساتين تحمل طبعات ملوّنة أو قطعاً براقة، لتكون متألقة بإطلالة عصرية أنيقة كعادتها.

ولا يمكن أن نغفل عن رؤية عشقها الواضح للفساتين البيضاء والإطلالات الأنثوية الناعمة، إذ تعتقد ميراندا بأنّ هذا النوع من الفساتين ضرورة من ضروريات الإطلالة الصيفية. وفي الصور أعلاه، يمكن أن تجديها متألقة بالعديد من الفساتين البيضاء الجذابة، لتستوحي منها ما يتناسب مع إطلالتك .

شاهدي معنا أجمل إطلالات ميراندا كير، واستوحي منها ما يناسب إطلالتك هذا الصيف.