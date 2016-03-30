اختبار طبي لرحيل في الأهلي

يخضع الظهير الأيسر للأهلي صبري رحيل لفحوصات طبية غدا الخميس قبل المشاركة في مران الفريق.

ويستعد الأهلي لمقابلة ديروط في دور الـ32 من كأس مصر اليوم، قبل مواجهة الشرطة يوم الأحد المقبل في الدوري.

وتهدف الفحوصات لتحديد موقف اللاعب من المشاركة أمام فريق المدرب هاني رمزي.

وكان رحيل قد اشتكى من حالة دوار في المران الأخير للمنتخب قبل لقاء نيجيريا بملعب برج العرب.

وفسر طبيب المنتخب محمد أبو العلا الحالة بأنها التهاب حاد في الجيوب الأنفية.

وعلى إثر ذلك، خرج رحيل من القائمة التي فازت على النسور الخضر 1-0 وأصبحت قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس أمم إفريقيا 2017.