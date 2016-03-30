جامعة الإسكندرية تضع حجر أساس فرعها بـ"أنجمينا" 25 مايو المقبل

وافق مجلس جامعة الإسكندرية، المنعقد أمس، برئاسة الدكتور رشدى زهران، رئيس الجامعة، على تنظيم احتفالية بالتعاون مع وزارة الخارجية يوم 25 مايو المقبل بحضور الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى وكبار المسئولين بدولة تشاد، بمناسبة تخريج أول دفعة بكلية الزراعة بفرع الجامعة بتشاد والاحتفال بوضع حجر الأساس لفرع جامعة الإسكندرية بالعاصمة أنجمينا.

ويواكب الاحتفال مع "يوم إفريقيا" ودعوة السفراء الأفارقة بمصر بغرض دعم التعاون مع الدول الإفريقية وعرض الإمكانات والمساعدات التى يمكن أن تساهم بها الكليات عن طريق تنظيم زيارات قصيرة أو دورات تدريبية أو الاستضافة لمدة فصل دراسى لتلبية احتياجات هذه الدول خاصة فى مجال التعدين والطب والصيدلة والهندسة الكهربية والدراسات الاستشراقية، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم المنح الدراسية لأبناء هذه الدول فى التخصصات التى يحتاجونها .

ووافق المجلس على إطلاق اسم المرحوم الدكتور عكاشة عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق، على الصالة المغطاة متعددة الأغراض بالمدينة الجامعية طلبة بسموحة وذلك تقديراً لجهوده فى النهوض بالأنشطة الطلابية بالجامعة واعترافاً بفضله وإسهاماته لخدمة الجامعة.

ووافق المجلس على إنشاء المجمع المصرى الإثيوبى الإقليمى للتنمية المستدامة فى أديس أبابا بالتعاون مع جامعة أديس أبابا ويضم مركز صحة وتنمية الأسرة ومركز للطاقة والغذاء والمياه ومركز للخدمات الثقافية والاجتماعية.

كما دعا رئيس الجامعة عمداء الكليات إلى توطيد التعاون مع الجامعات الصينية وتنمية مجالات التبادل الثقافى بين جامعة الإسكندرية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية الصينية عن طريق عقد شراكات علمية وإنشاء برامج دراسية مشتركة والسعى نحو الدخول فى مشروعات مشتركة .

وعلى غرار الزيارة التى قام بها وفد الجامعة للمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى وافق المجلس على تنظيم زيارات دورية للمصابين من أبناء القوات المسلحة تقديراً لتضحياتهم، من أجل الحفاظ على أمن الوطن، وترسيخاً لروح الانتماء لدى الطلاب وإطلاعهم على حجم التضحيات التى يقوم بها رجال القوات المسلحة .

استعرض الدكتور محمد أباظة، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح نشاط الفرع خلال شهر مارس الذى تضمن زيارة السيد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح للفرع لتفقد المنشآت والمبانى والوقوف على مدى التقدم فى هذه المبانى، تمهيداً لنقل طلاب كليات جامعة الإسكندرية فرع مطروح تباعاً واستعرض حفل تنصيب أول اتحاد لطلاب الجامعة فرع مطروح بحضـور السيد المحافــظ ، وأ.د محمد أباظة والذى أعقبه حفل كورال الموسيقى العربية بحضور عمداء كليات الفرع والمشرفين والمنسقين وأعضاء هيئة التدريس بالفرع.

واستعرض القافلة الطبية لواحة سيوة والتى تضمنت العلاج وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية والتوعية الصحية والثقيفية وتوزيع التبرعات على غير القادرين، كما استعرض تقرير اللجنة المشكلة لاستغلال الأرض المخصصة للجامعـة بسيـوة .

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين مركز بحوث التأقلم مع التغيرات المناخية بمعهد الدراسات العليا والبحوث وقسم الإنتاج النباتى بمعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، واتفاق التعاون بين كلية التربية وشبكة المعلومات العربية التربوية ( شمعة) بلبنان واتفاق منحة لعام 2016 بين سفارة فرنسا وجامعة الإسكندرية .

كما وافق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة سوداى ، ومذكرة التفاهم بين كلية الطب بالإسكندرية وكلية الطب بجامعة ليفربول، واتفاق البرنامج التنفيذى لزمالة الماجستير فى إدارة الأعمال بين مجلس رئاسة جامعة جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وكلية التجارة جامعة الإسكندرية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والجامعة القومية للبحوث النووية بالاتحاد الروسى، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية الطبية العسكرية فى مجالات البحوث والتعليم والتدريب وخدمة المجتمع فى نطاق الرعاية الصحية، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة نيس صوفيا أنتيبولس، فرنسا، واتفاق تعاون جامعى بين جامعة الإسكندرية وكليات طب تولوز ـ جامعة بول ساباتييه ـ تولوز 3 ـ فرنسا واتفاق تعاون جامعى بين جامعة الإسكندرية ومجمع الجامعات والمؤسسات بفرنسا، واتفاق تعاون بين جامعة كلود برناردليون والمستشفيات المدينة فى ليون وجامعة الإسكندرية والمستشفيات الجامعية بالإسكندرية .

ووافق المجلس على ترقية 23 عضو هيئة تدريس، 7 إلى درجة أستاذ و16 إلى درجة أستاذ مساعد

>وتعيين 24 مدرسا، ومنح 52 درجة دكتوراه و218 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.

- جامعة الإسكندرية تنظم اليوم ملتقى الكتاب الجامعى

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