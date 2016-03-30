وقفة احتجاجية لمتعاقدى التربية والتعليم بالشرقية للمطالبة بالتثبت

نظم العشرات من متعاقدى التربية والتعليم بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الشرقية، للمطالبة بالتثبيت أسوة بزملائهم.

وأكد المحتجون، أن جميعهم من حملة المؤهلات المتوسطة ويعملون بالتعليم منذ عدة سنوات وبمرتبات هزيلية لا تتعدى 70 جينها شهريا، وقد انقضت المدة القانونية لتثبيتهم، وهى 3 سنوات، منذ فترة طويلة، وأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالمحافظة وجهاز التنظيم والإدارة دون قرار حاسم لوضعهم.

وطالب المتعاقدون، محافظ الشرقية وجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بسرعة البت فى وضعهم وتثبيتهم.

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