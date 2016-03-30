وقفة احتجاجية لمتعاقدى التربية والتعليم بالشرقية للمطالبة بالتثبت

نظم العشرات من متعاقدى التربية والتعليم بالشرقية، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة الشرقية، للمطالبة بالتثبيت أسوة بزملائهم.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكد المحتجون، أن جميعهم من حملة المؤهلات المتوسطة ويعملون بالتعليم منذ عدة سنوات وبمرتبات هزيلية لا تتعدى 70 جينها شهريا، وقد انقضت المدة القانونية لتثبيتهم، وهى 3 سنوات، منذ فترة طويلة، وأنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسئولين بالمحافظة وجهاز التنظيم والإدارة دون قرار حاسم لوضعهم.
وطالب المتعاقدون، محافظ الشرقية وجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بسرعة البت فى وضعهم وتثبيتهم.
- ضبط 4 عاطلين بحوزتهم 24 قطعة حشيش وأقراص مخدرة فى الزقازيق