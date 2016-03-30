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القبض على سائق جرار يحمل مخلفات لردم أجزاء من بحيرة المنزلة بالدقهلية

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القبض على سائق جرار يحمل مخلفات لردم أجزاء من بحيرة المنزلة بالدقهلية القبض على سائق جرار يحمل مخلفات لردم أجزاء من بحيرة المنزلة بالدقهلية
ألقى مسئولو مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، القبض على سائق جرار محمل بمخلفات لإلقائها فى بحيرة المنزلة، حيث تمكن الملازم جمال منصور من شرطة المسطحات ومحمد حمص مساعد رئيس المركز بإلقاء القبض على السيد المطلب عبد الكريم دغدغ، ومقيم المطرية سائق جرار محمل بمخلفات هدم أثناء قيامه بمحاولة تنزيلها على شاطئ بحيرة المنزلة لردمها فجر اليوم، وذلك بناء على تعليمات المحاسب علاء الدين كامل عوض رئيس مركز ومدينة المطرية للتصدى لظاهرة التعدى على بحيرة المنزلة واستقطاع أجزاء منها، وتم تحرير محضر ضده، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
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