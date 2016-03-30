أخبار عاجلة

كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: التشوهات فى مراحل الحمل المبكرة لا تشير لولادة طفل مصاب بعيب خلقى

Google+ Print
دراسة: التشوهات فى مراحل الحمل المبكرة لا تشير لولادة طفل مصاب بعيب خلقى دراسة: التشوهات فى مراحل الحمل المبكرة لا تشير لولادة طفل مصاب بعيب خلقى
كشف خبراء أن التشوهات التى يتم اكتشافها فى المراحل المبكرة من الحمل ليست بالتأكيد علامة واضحة على أن الطفل سيولد مصابا بعيب خلقى، مثل متلازمة داون "البلاهة المغولية" على سبيل المثال.

وأظهرت دراسة جديدة –نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية- أن الخلايا غير الطبيعية يتم القضاء عليها واستبدالها بخلايا سليمة لتصلح –وفى بعض الأحيان بشكل تام- حالة الجنين.

وأثار الاكتشاف الجديد جدلا بشأن أخلاقيات إجهاض الجنين بعد اكتشاف مثل هذه التشوهات.

يذكر أنه عادة ما تتكون كل خلية من الجنين الإنسانى من 23 زوجا من الكروموسومات -22 زوجا من الكروموسومات وزوجين من كروموسومات النوع، ولكن بعض الأجنة تحمل نسخا متعددة من الكروموسومات وهو ما قد يؤدى إلى اضطرابات فى النمو.


>- أستاذ أمراض جنين ينصح بتناول فيتامين ب12 وحمض الفوليك قبل الحمل بـ3 أشهر

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365