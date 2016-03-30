دراسة: التشوهات فى مراحل الحمل المبكرة لا تشير لولادة طفل مصاب بعيب خلقى

كشف خبراء أن التشوهات التى يتم اكتشافها فى المراحل المبكرة من الحمل ليست بالتأكيد علامة واضحة على أن الطفل سيولد مصابا بعيب خلقى، مثل متلازمة داون "البلاهة المغولية" على سبيل المثال.

وأظهرت دراسة جديدة –نقلتها صحيفة ديلى ميل البريطانية- أن الخلايا غير الطبيعية يتم القضاء عليها واستبدالها بخلايا سليمة لتصلح –وفى بعض الأحيان بشكل تام- حالة الجنين.

وأثار الاكتشاف الجديد جدلا بشأن أخلاقيات إجهاض الجنين بعد اكتشاف مثل هذه التشوهات.

يذكر أنه عادة ما تتكون كل خلية من الجنين الإنسانى من 23 زوجا من الكروموسومات -22 زوجا من الكروموسومات وزوجين من كروموسومات النوع، ولكن بعض الأجنة تحمل نسخا متعددة من الكروموسومات وهو ما قد يؤدى إلى اضطرابات فى النمو.

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