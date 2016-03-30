طبيب عيون فرنسى: إهمال متابعة مرضى المياه الزرقاء يسبب فقدان البصر

أكد البروفسور الفرنسى "فيليب – دونيس" رئيس قسم العيون فى مدينة ليون الفرنسية ورئيس الجمعية الفرنسية لمرضى الجلوكوما "المياه الزرقاء"، على ضرورة متابعة المرض الذى يعد السبب الأول فى فقدان البصر المطلق فى فرنسا.. مشيرا إلى أنه أصاب 600 ألف شخص بعد سن الخامسة والأربعين.

وأوضح البروفسور الفرنسى أن الجلوكوما هى الألياف التى يتكون منها العصب البصرى، والتى تدمر وتصيب الحقل البصرى بسبب ارتفاع ضغط العين منذ ظهور العلامات الأولى.

ونصح بالتوجه فورًا إلى الطبيب المختص وقياس ضغط العين وفى بعض الأحيان يجرى تحليلا للحقل البصرى، موضحا أنها نوع من أشعة سكنر التى تحدد درجة الإصابة مع العلم أنه فى بعض الأحيان لا تظهر علامات للإصابة، والعلاج يعتمد على تخفيض ضغط العين عن طريق استخدام الليزر أو الجراحة وهذا يتطلب زيارة الطبيب المختص كل عامين على الأقل.

- وداعًا للعمى.. باحثون يعالجون الجلوكوما بالخلايا الجذعية المستمدة من الجلد

>