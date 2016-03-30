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«الداخلية» تنشر صور 10 هاربين من السجون وتخصص مكافاة مالية للإرشاد عنهم

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«الداخلية» تنشر صور 10 هاربين من السجون وتخصص مكافاة مالية للإرشاد عنهم «الداخلية» تنشر صور 10 هاربين من السجون وتخصص مكافاة مالية للإرشاد عنهم

واصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور عشرة هاربين من السجون، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مع تخصيص مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات لإلقاء القبض عليهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم الأربعاء: “إيماناً من وزارة الداخلية بأهمية الدور الجماهيرى المشارك لجهود الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن.. تواصل الوزارة نشر أسماء وصور الهاربين من السجون وكذا الصادر بشأنهم أحكام قضائية نهائية، وتناشد وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والإدلاء بأية معلومات تُساعد فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين ، حيث خصصت الوزارة أرقام تليفونات                     ( 24888888 – 24884500 – 115)، وكذلك أرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان (01126977222 -01126977333 – 01126977444 ) والخط الساخن رقم (138) والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان e.humanrightssector@moi.gov.eg للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن”.

وتابع البيان: “وتقديراً لهذا الدور فقد خصصت الوزارة مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى إلقاء القبض على هؤلاء الهاربين:  أمين فتحى أمين محمد – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية إتجار فى المخدرات،  حسن سويلم سلامة سليم – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية إتجار فى المخدرات وإحراز سلاح، حسين السيد عبد الرحمن جبران – هارب من سجن ليمان 440 فى قضية إتجار فى المخدرات، خاطر شحاتة إبراهيم سعد – هارب من سجن الفيوم فى قضية سرقة، خالد أبو سريع السيد على – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية سرقة، خلف عبد الهادى شوقى السيد – هارب من سجن الفيوم فى قضية هتك عرض، خليل سعد سليم صالح – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية إتجار فى المخدرات، سامح رمضان رمضان عيد – هارب من سجن المنصورة فى قضية تزوير .
> سعد أحمد المشوم إبراهيم – هارب من سجن ليمان 440 فى قضية إحراز سلاح وقتل، سيد عباس عبد الله بدوى – هارب من سجن الفيوم فى قضية إتجار فى المخدرات”.

وأضاف البيان: “وتؤكد وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب الذى يرسخ دائماً حرصه على إستقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون”.

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