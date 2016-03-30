بلاغ جديد ضد هشام جنينة.. والنائب العام يطلب ندب قاضي للتحقيق

طلب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق من المستشار أيمن عباس رئيس محكمة استئناف القاهرة ندب قاضي جديد، للتحقيق في بلاغ جديد مقدم ضد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق على خلفية تصريحات أدلي بها في قناة التحرير مع الإعلامية رانيا بدوي.

يذكر أن حنينة تم استدعاؤهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول منذ أيام مع هشام جنينة في اتهامه لمؤسسات الدوله بأن حجم الفساد وصل ل600مليار جنيه.ّ

كما تم استدعاؤه من قبل المستشار صفاء الدين اباظه قاضي التحقيق في العديد البلاغات لإهانته المستشار الزند.