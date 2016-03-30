وصول رنا السبكى لحضور الاستئناف على حبسها سنة بتهمة نشر صور خادشة للحياء

وصلت منذ قليل، المنتجة السينمائية رنا محمد السبكى، نجلة المنتج السينمائى محمد السبكى، لحضور جلسة الاستئناف على حكم حبسها سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه، فى اتهامها بنشر مصنف يحوى صور خادشة للحياء.

تعقد الجلسة أمام محكمة جنح مستأنف الدقى، برئاسة المستشار محمد نافع، وعضوية المستشارين أحمد أبو طالب وفادى العشماوى، وسكرتارية مدحت فرغلى ومحمود صابر، والمنعقدة بمحكمة شمال الجيزة.

يذكر أن المحامى سمير صبرى، قد تقدم بالبلاغ رقم 14547 سنة 2015، واتهم فيه محمد حنفى متولى السبكى، ونجلته رنا محمد، بنشر صورا خادشة للحياء، بفيلم "ريجاتا" وعرضها بدور السينما، وقررت محكمة أول درجة ببراءة محمد السبكى من الاتهام الموجه له وحبس نجلته سنة وكفالة 5 آلاف جنيه وغرامة 15 ألف جنيه.

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- نظر استئناف رنا السبكى على حكم حبسها سنة لاتهامها بنشر صور خادشة للحياء اليوم

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