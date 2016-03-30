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أحمد يونس ينضم لقناة «dmc» ببرنامج للأطفال

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أحمد يونس ينضم لقناة «dmc» ببرنامج للأطفال أحمد يونس ينضم لقناة «dmc» ببرنامج للأطفال

الإعلامي أحمد يونس (أرشيفية)

كتبت – إنجي لطفي

يستعد الإعلامي أحمد يونس للبدء في تصوير أولي حلقات برنامجه الجديد خلال أيام والذي يبث على قناة .

ومن المقرر أن يكون البرنامج من أكبر برامج الأطفال في الشرق الأوسط ولن يقتصر التصوير على فقط بل سيتجول في العديد من الدول.

ومن المعروف أن أحمد يونس يقدم برنامج    ” كلام معلمين “علي راديو 90 90، ويشهد اليوم عودته بعد غياب أسبوعين نظرا لقيامه بالعمرة مؤخرا.

يذكر أن قناة DMC، المقرر انطلاقها العام المقبل والتي ترجع ملكيتها لشركة دي ميديا، يرأسها المهندس رجل الأعمال طارق إسماعيل، وهي أيضاً نفس الشركة التي أطلقت الراديو 9090، كما قامت بشراء قناة الناس وأوكلت الإشراف عليها للدكتور علي جمعة ومن المقرر أن يقوم الزميل عماد ربيع بالإشراف على الانطلاقة الجديدة للبرامج.

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