انهيار جزء من كوبرى طريق المحلة ـ كفر الشيخ الدولى قبل تسليمه

شهد كوبرى طريق المحلة ـ كفر الشيخ الدولى أمام قرية نمرة البصل دائرة مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، انهيار جزء من الكوبرى من ارتفاع 8 أمتار رغم عدم استلامه رسميا حتى الآن، وسقوط "الدبش" على 6 منازل أسفل الكوبرى، مما تسبب فى إصابة عدد من المواطنين بإصابات خفيفة.

انتقل اللواء دكتور مشير فايز حكمدار المحلة وسمنود واللواء محمود أبو طالب مساعد مدير أمن الغربية لفرقة شرطة المحلة والعميد طارق داود مأمور المركز لمكان الواقعة، وتجمهر أهالى القرية على الطريق الدولى، وتم غلق الطريق القادم من كفر الشيخ، وتم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية.

- مصرع عامل وإصابة أخر بعد انهيار سقف منزل عليهما أثناء العمل بسوهاج

>