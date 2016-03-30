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الكشف على 8271 حالة فى القوافل الطبية بمراكز المنيا

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الكشف على 8271 حالة فى القوافل الطبية بمراكز المنيا الكشف على 8271 حالة فى القوافل الطبية بمراكز المنيا
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا انتهاء أعمال القافلة الطبية التموينية، بتوقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج لـ8271 مريضاً، والتى نظمتها المحافظة فى الفترة من 26 حتى 28 مارس الجارى، تحت إشراف مديرية الصحة ومديرية وبرعاية جهاز المخابرات العامة، لتقديم الخدمات الصحية العاجلة والسلع التموينية المدعمة للمواطنين.

وقالت دكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين، وأسفرت نتائجها عن توقيع الكشف على 2543حالة باليوم الأول بقرى عطف حيدر ـ ميانة ـ طنبدى ـ صندفا ـ أبو جرج التابعة لمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، وفى اليوم الثانى تم توقيع الكشف على 2872 حالة بقرى "حلوة ـ اسطال ـ العزيمة ـ طوخ ـ بنى محمد سلطان بكل من مركز المنيا ومطاى وسمالوط"، وفى اليوم الثالث تم الكشف على 2856 حالة بقرى "بنى عبيد ـ جريس ـ قلندول ـ دروة ـ دلجا بكل من مركز ملوى وأبوقرقاص وديرمواس".

وأشارت أمنية رجب إلى أن القافلة ضمت 25 عيادة وصيدلية متنقلة تابعة لمديرية الصحة فى 5 تخصصات طبية ما بين "باطنة وأسنان وأطفال وعظام ونساء وتوليد" وتم صرف الأدوية بالمجان دون تكلفة على المواطنين.

فيما قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه أعد مذكرة لعرضها على اللواء طارق نصر محافظ المنيا، تتضمن القرى التى تم توزيع السلع التموينية بها والكميات التى تم توزيعها.

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مصر 365

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