مرور السويس: نتائج حملات تحليل المخدرات لسائقى المدارس بالمحافظة سلبية

أعلن العميد محمد الدفراوى، مدير إدارة المرور بالسويس، بانتهاء حملة الكشف الطبى وتحاليل "مخدرات" لسائقى أتوبيسات المدارس فى محافظة السويس بعد حملة استمرت خمسة أيام.

وأكد محمد الدفراوى، فى تصريحات خاصة، أن الحملة أسفرت عن أن نتائج التحاليل التى تم إجراؤها للسائقين سلبية، وتؤكد عدم تعاطيهم للمخدرات.

وأشار الدفراوى، إلى أن هذه النتيجة لها أسباب، وهى أن الكومسيون الطبى للسائقين فى السويس وإجراء أكثر من تحليل وكشف طبى ساهم فى هذه النتيجة.

وتابع الدفراوى، أن الحملة التى شاركت بها مديرية أمن السويس بالتعاون مع وزارة الصحة نجحت فى التأكد من سلامة السائقين.

- "أمن السويس" تواصل حملاتها على المدارس لعمل تحاليل مخدرات لسائقى الأتوبيسات

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