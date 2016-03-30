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الأموال العامة تضبط شخصين استوليا على أموال المواطنين بحجة تمليكهم وحدات سكنية

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الأموال العامة تضبط شخصين استوليا على أموال المواطنين بحجة تمليكهم وحدات سكنية الأموال العامة تضبط شخصين استوليا على أموال المواطنين بحجة تمليكهم وحدات سكنية
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط شخصين، نصبا على مواطنين واستوليا منهم على مبالغ مالية.

أكدت معلومات مباحث الأموال العامة وقوع العديد من المواطنين ضحايا لوقائع نصب من قبل مسئولى شركة وايت هورس للاستثمار العقارى والاستيلاء على أموالهم بزعم تمليكهم لوحدات سكنية بقرية وادى الملوك بالساحل الشمالى .

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، عن أن وراء ذلك النشاط اثنين قاما بإنشاء شركة وهمية بالدقى، ثم اتصلا بضحاياهما مدعيين أنهما من الشركة المصرية للاتصالات، ويخبرا الضحايا بأنه نظراً لانتظامهم فى سداد الفواتير الخاصة بهواتفهم الأرضية فقد تم اختيارهم ضمن آخرين من قبل الشركة المصرية للاتصالات بالفوز بجوائز ويطلبون منهم الحضور إلى شركتهما –التى تتولى تسليم الجوائز نيابة عن الشركة المصرية للاتصالات – ثم يزعمون لهم بأن الشركة تمتلك وحدات سكنية بقرية بالساحل الشمالى ويمكنهم التعاقد لشراء وحدة فى ذلك المشروع ينتفع بها لمدة أسبوع كل عام بنظام التايم شير، حيث تمكنا من خلال ذلك الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على مبالغ تراوحت بين 15 : 40 ألف جنيه من الفرد الواحد.

تم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
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