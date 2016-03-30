القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط تشكيل عصابى مكون من ثلاث عاطلين تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط مباحث قسم المنيا أكدتها التحريات يفيد بقيام كلا من "أحمد .ن"، وشهرته عمران 23 سنة عاطل ومقيم بالمنيا و"أحمد. ا"،21 سنة عاطل ومقيم بالمنيا و"زناتى العامة" 31 سنة عاطل من مركز المنيا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية من دائرة القسم والمراكز المجاورة.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمكنوا من ضبط الأول والثانى وبمواجهتهما بالتحريات أقروا بارتكاب 8 وقائع سرقة للدراجات البخارية.

وبالكشف عن المتهمين جنائيا تبين سابقة اتهام الأول فى 3 قضايا تعاطى مواد كحلية مخدرات سرقة كشك آخرها القضية رقم 3816 لسنة 2016 جنح قسم المنيا كما تبين سابقة اتهام الثانى فى القضية رقم 5 أحوال سرقة دراجة بخارية.

وباستدعاء المجنى عليهم وعرض الدراجات عليهم تعرفوا عليها من خلال تطابق رقم الشاسية والماتور المدون برخصة التسيير مع رقمى كل دراجة المدون عليها، وجارى تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

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