تأجيل استئناف رئيس تحرير روزاليوسف على تغريمه فى سب "أبو العينين" لـ17أبريل

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، اليوم الأربعاء، نظر استئناف رئيس تحرير جريدة روزاليوسف ومحرر على تغريمهما 10 آلاف جنيه؛ لاتهامهما بسب وقذف رجل الأعمال محمد أبو العينين، إلى جلسة 17 أبريل، للإعلان.

كانت محكمة جنح قصر النيل، قد قضت بتغريم رئيس تحرير مجلة روز اليوسف ومحرر بالجريدة 10 آلاف جنيه لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة عن رجل الأعمال محمد أبو العنين، وإلزامهما بتعويض 5001 كتعويض مدنى.

وكان محامى رجل الأعمال محمد أبو العنين، قد أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح قصر النيل يتهم فيه رئيس تحرير مجلة روز اليوسف و"سعد خطاب" المحرر بالمجلة بنشر موضوعات عن أبو العنين تتضمن سبا وقذفا وتشهيرا به دون الاستناد إلى أى دليل.

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- 16 أبريل.. الحكم على عبد الحليم قنديل فى اتهامه بسب وقذف محمد أبو العينين

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