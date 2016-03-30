إيداع تيمور السبكى قفص المحكمة لنظر استئنافه على حكم حبسه بـ"سب سيدات مصر"

أودع حرس محكمة مستأنف أكتوبر، منذ قليل، أدمن "يوميات زوج مطحون" تيمور السبكى، قفص الاتهام، خلال نظر استئنافه على حكم حبسه بقضية "سب سيدات مصر " 3 سنوات وتغريمه 200 جنيه.

فيما حضرت زوجته ووالدته وبحوزتهما حقيبة تحمل بعض الملابس والطعام له، فيما وصل تيمور وسط حراسة أمنية مشددة.

وأكدت زوجته فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنها لا تعلق على أحكام القضاء بحبسه 3 سنوات، وقالت "حسبى الله ونعم الوكيل"، وأن زوجى مكنش يقصد أى سيدة لأننى منهم.

وكانت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار خالد خضر، قضت بالحبس 3 سنوات وغرامة 200 جنيه، على تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لاتهامه بسب نساء الصعيد، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام.

وجاء فى أمر الإحالة الذى أعدته النيابة العامة أن المتهم نشر بسوء قصد أخبارا وبيانات كاذبة من شآنها تكدير السلم والأمن العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة للبلاد، وذلك بأن صرح إبان ظهوره فى أحد البرامج بعبارات تنطوى على قذف وتجريح فى سمعة وشرف مواطنين مصريين، وإساءة بالغة للمحصنات من مواطنين مصر من النساء.

- وصول تيمور السبكى محكمة الجيزة لحضور استئنافه على حبسه 3 سنوات

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