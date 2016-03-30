المتحدث العسكري : تصفية 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة بالشيخ زويد

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة، تصفية 3 عناصر إرهابية شديدة الخطورة، بقطاع الشيخ زويد.

وقال بيان للمتحدث العسكري عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” منذ قليل: “استمراراً لجهود القوات المسلحة فى أعمال التمشيط والمداهمة وتتبع فلول العناصر الإرهابية بمناطق مكافحة النشاط الإرهابى .. وأثناء قيام قوات الجيش الثاني الميداني بتنفيذ كمين غير مدبر على أحد محاور التحرك بقطاع الشيخ زويد ..تم الإشتباه فى عدد (3) فرد من العناصر الإرهابية مستقلين دراجة بخارية بدون لوحات معدنية وبمحاولة توقيفهم قاموا بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران تم القضاء على العناصر الإرهابية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على ( بندقية آلية – جهاز لاسلكى ) “.

> وأضاف البيان أنه تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .