«صابرين» تكشف أسرار مسيرتها المهنية مع عمرو الليثي الجمعة المقبل

كتبت – إ نجي لطفي

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الجمعة المقبلة، يستضيف الإعلامي عمرو الليثى الفنانة صابرين فى حوار فنى شيق، يتناول الكشف عن بدايتها الفنية ونشأتها فى أسرة مهتمة بالفن وكيف كان الصعود فى مسلسل ام كلثوم ثم كان قرار الاعتزال والعودة بعد فترة غياب طويلة.

وتكشف صابرين، عن مشاركتها فى مسلسل ” أفراح القبة ” فى رمضان المقبل ،و عودتها مرة اخرى للسينما بعد غياب 20 عام وكان اخر عمل لها فيلم سواق الهانم لتعود مرة اخرى مع ليلى علوى فى فيلم ” الماء والخضرة والوجه الحسن ”

يذكر أن صابرين هى ابنة شقيقة الفنانة نعيمة عاكف، وقد نشأت في أسرة عاكف المشهورة بألعاب السيرك وابنة خالة مدربة الاسود فاتن الحلو.

> “صابرين” بدأت التمثيل وهي في سن الرابعة وذلك من خلال أدوار صغيرة، بعد ذلك كان لها تجارب عديدة مع الغناء وذلك في سن الثانية عشرة من عمرها ولكنها تفرغت للتمثيل واشتهرت بأدوارها المتعددة في شبابها واشتهرت في بعض من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

> وفي عام1999 أسند إليها تقديم شخصية المطربة أم كلثوم في مسلسل يروي حياتها الشخصية والذي حمل عنوان أم كلثوم، ورغم أنها حققت خلال المسلسل نجاحا كبيرا لكنها قررت اعتزال التمثيل وارتدت الحجاب ثم تفرغت لتقديم بعض البرامج الدينية. في عام 2006 قررت العودة للعمل الفني وذلك بمشاركتها في مسلسل كشكول لكل مواطن، واستمرت بالعمل الفني حتى الآن.