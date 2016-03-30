حمدان بن محمد يعتمد رسم استخدام مرافق مطارات دبي

اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (8) لسنة 2016 بشأن استيفاء رسوم استخدام مرافق مطارات دبي من قِبل المسافرين.

وبحسب القرار، يتم استيفاء رسم مقداره (35) خمسة وثلاثون درهماً من كل مسافر بما في ذلك ركاب الترانزيت عند مغادرة دبي عن طريق أي من مطارات الإمارة إلى خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك نظير استخدام مرافق تلك المطارات. ويُستثنى من الرسم المذكور المسافرون الذين تقل أعمارهم عن سنتين، وملاحو الطائرات وأطقمها عند قيامهم بمهامهم، وركاب الترانزيت ممن لديهم نفس رقم رحلة الوصول والمغادرة من المطار.

وشمل القرار تكليف شركات الطيران العاملة في مطارات دبي باستيفاء الرسم المقرر عند إصدار تذاكر السفر، سواء داخل الدولة أو خارجها، وذلك اعتباراً من الأول من مارس 2016 متى كانت المغادرة من مطارات دبي بعد تاريخ 30 يونيو 2016، وتحويل هذا الرسم إلى مؤسسة دبي للمطارات، وتؤول حصيلته إلى الخزانة العامة لحكومة دبي.

ويهدف القرار إلى تحسين البنية التحتية والقدرة الاستيعابية لمطارات دبي، في ظل التوقعات بارتفاع معدلات الحركة إلى 100 مليون مسافر بحلول عام 2023، ودعم مشروعات التوسعة في مطارات دبي، والتي تتضمن مشروع إنشاء مبنى الكونكورس "دي" في مطار دبي الدولي وهو منشأة فائقة الحداثة ستخصص لخدمة شركات الطيران الدولية، فضلاً عن توسعة وتحديث المبنى رقم (2) وتجديد المبنى رقم (1) بشكل كامل.

ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.