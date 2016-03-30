نائب رئيس الدولة يأمر بإعفاء أسر الشهداء من سداد قروض "محمد بن راشد للإسكان"

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإعفاء أُسَر وذوي شهداء الوطن الأبرار الذين ضحّوا بأرواحهم الطاهرة تلبية لنداء الواجب ودفاعاً عن الحق والشرعية، من سداد القروض الإسكانية التي قد سبق وحصل عليها الأبطال البررة قبل استشهادهم من مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، على أن يتضمن الإعفاء كافة أشكال القروض بما في ذلك الشراء، والبناء، والمساكن الجاهزة، والصيانة والإضافة، عرفاناً وتقديراً لتضحيات شهدائنا الأبرار.

وأكد سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أن المكرمة السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس تقدير سموه لعطاء هؤلاء الأبطال، وحرصه على دعم ومؤازرة ذويهم وأسرهم لتحقيق الحياة الكريمة وملاقاة متطلباتها، وتمكين الأجيال الجديدة من مواصلة مسيرة العطاء ونشر مقومات المحبة والخير وترسيخ قيم التكاتف والترابط والتعاضد التي طالما اتسم بها مجتمع الإمارات.

وأوضح قرقاش أن المكرمة تتوج الامتيازات التي قدمتها المؤسسة لحاملي بطاقة (حماة الوطن) بموجب مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة مع القوات المسلحة، في إطار حرص المؤسسة على الانضمام للمبادرة الوطنية إحدى المبادرات الخدمية والاجتماعية التي أطلقتها القوات المسلحة بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبي وزارة الدفاع والقوات المسلحة من العسكريين والمدنيين والمتقاعدين، وهي تخصيص المساكن الجاهزة ومضاعفة فترة الحجز المبدئي للمسكن لحين تخصيصه لمدة شهرين قابلة للزيادة، وسرعة إصدار الموافقات

(منح، قروض) بالعرض على أقرب لجنة واعتماد القرار بالتمرير دون التقيد ببقية الملفات المعروضة ضمن اللجنة، والإشراف الفني من قبل المؤسسة أثناء بناء المسكن للحاصلين على خدمة قرض البناء، علاوة على تمديد فترة الصيانة لمدة سنة إضافية لمساكنهم على حساب المؤسسة للحاصلين على المساكن الجاهزة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "قدّم شهداء الوطن صورة مشرّفة لأسمى أشكال التضحية والفداء، ونموذجاً عظيماً في حب الوطن والانتماء له والذود عن حماه. رحم الله شهدائنا الأبرار وأسكنهم فسيح جناته وحفظ الله تعالى الوطن وقيادتنا الرشيدة وسدد على طريق الحق خطاها نحو مزيد من الرفعة والتقدم في مسيرة النهضة الحضارية لدولة الإمارات.