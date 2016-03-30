بالصور.. إضراب سائقى تاكسى الإسكندرية احتجاجاً على التاكسى الإلكترونى

أضرب عدد من سائقى سيارات التاكسى عن العمل، وقاموا بقطع طريق الكورنيش، وتسببوا فى تعطيل حركة المرور، احتجاجاً على خدمة التاكسى الإلكترونى أوبر وكريم.

وحمل سائقو التاكسى شركة "اوبر وكريم" حالة عدم الثقة بين المواطن والتاكسى الأصفر، مشيرين إلى أن السبب فى انخفاض تعرفة أجرة تاكسى اوبر لعدم مطابقته شروط التراخيص، وعدم دفع الضرائب المطلوبة منها - حسب قول السائقين.

من جانبها قررت إدارة مرور الاسكندرية، برئاسة اللواء عصمت الأشفر، تحويل اتجاه مرور السيارات بعيداً عن موقع الإضراب لتسيير حركة المرور .

- "مرور الإسكندرية" تشن حملة مكبرة وتزيل 39 موقفا عشوائيا و755 حالة ونش

>