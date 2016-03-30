الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها من وإلى بروكسل حتى 7 أبريل

قررت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء رحلاتها من وإلى بروكسل حتي السابع من شهرإبريل القادم، فيما يبدو أنه رد آخر على الأحداث الإرهابية على مطار ومترو بروكسل الذي أودي بحياة 32 شخصا وإصابة مئات اخرين الأسبوع الماضى.

وقالت شركة الطيران الأمريكية في بيان – نقله موقع فيلي دوت كوم الإخباري الأمريكي- وأورته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم وقف جميع الرحلات من وإلى بروكسل حتي 7 أبريل ..دون أن تذكر سببا بعينه لقرارها.

وعبرت الشركة عن تعاطفها وتعازيها لأسر ضحايا الحادث، وتعتبر أمريكان ايرلاينز أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة وتليها دلتا و ينايتد.