أخبار عاجلة

كواليس مباراة الداخلية أمام النصر للتعدين -
عاجل بالأسماء شهداء ومصابي كنيسة ماري جرجس بطنطا. -
«في يوم تهانيهم أصبحنا نعزيهم».. نجوم الرياضة يعلقون على التفجيرات الإرهابية -
هل يتم إيقاف الدوري بسبب الأحداث الإرهابية؟.. عامر حسين يُجيب -
الأخبار - النائب العام يكلف بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف على الضحايا وسرعة الإنتهاء من التحقيقات -
الاخبار - د/ شوقى علام مفتى الجمهورية يقدم واجب العزاء لـ أسر الشهداء فى كنيسة مارى جرجس والمرقسية -
أول قرار عاجل للرئيس السيسي عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس بطنطا ومار مرقس بالإسكندرية اليوم -
ستاد مصر: صراع البقاء بدوري الأضواء .. الداخلية للتأمين أمام النصر للتعدين ! -
الصحة: 11 حالة وفاة و35 مصابا بانفجار الكنيسة المرقسية بالإسكندرية -
ننشر أول صور للبابا تواضروس داخل الكنيسة المرقسية بعد استهدافها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها من وإلى بروكسل حتى 7 أبريل

Google+ Print
الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها من وإلى بروكسل حتى 7 أبريل الخطوط الجوية الأمريكية تلغي رحلاتها من وإلى بروكسل حتى 7 أبريل

انتشار الشرطة البلجيكية عقب التفجير في مترو بروكسل – أرشيفية

قررت الخطوط الجوية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلغاء  رحلاتها من وإلى بروكسل حتي السابع من شهرإبريل القادم، فيما يبدو أنه رد آخر على الأحداث الإرهابية على مطار ومترو بروكسل الذي أودي بحياة 32 شخصا وإصابة مئات اخرين الأسبوع الماضى.

وقالت شركة الطيران الأمريكية في بيان – نقله موقع فيلي دوت كوم الإخباري الأمريكي-  وأورته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أنه تم وقف جميع الرحلات من وإلى بروكسل حتي 7 أبريل ..دون أن تذكر سببا بعينه لقرارها.

وعبرت الشركة عن تعاطفها وتعازيها لأسر ضحايا الحادث، وتعتبر أمريكان ايرلاينز أكبر شركة طيران في الولايات المتحدة وتليها دلتا و ينايتد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا