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الجيش اليمنى ينتزع السيطرة على عدة مناطق من تنظيم القاعدة فى عدن

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الجيش اليمنى ينتزع السيطرة على عدة مناطق من تنظيم القاعدة فى عدن الجيش اليمنى ينتزع السيطرة على عدة مناطق من تنظيم القاعدة فى عدن

> قال مسؤول أمنى إن الجيش اليمنى انتزع السيطرة على مناطق فى مدينة عدن من تنظيم القاعدة اليوم الأربعاء بدعم من مقاتلين محليين وذلك فى إطار مسعى لإخراج التنظيم المتشدد من معقله بالمدينة الساحلية الجنوبية.

وسيطرت القوات على السجن المركزى وحاصرت مبانى ومناطق سكنية فى حى المنصورة بعد ثلاثة أيام من الاشتباكات. وقال المسؤول إن القوات اعتقلت عددا من المقاتلين فيما لاذ آخرون بالفرار.

وعدن هى المقر المؤقت للحكومة اليمنية التى اضطرت للخروج من العاصمة صنعاء أمام تقدم المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران عام 2014. ودفعت الحرب تحالفا عسكريا تقوده للتدخل وقتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص، واستغل إسلاميون متشددون من تنظيمى القاعدة فى جزيرة العرب والدولة الإسلامية الفوضى فى اليمن خاصة فى المحافظات الجنوبية.
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مصر 365

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