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صراخ وإغماءات بين أهالى المتهمين المحكوم عليهم بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"

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صراخ وإغماءات بين أهالى المتهمين المحكوم عليهم بـ"أحداث ماسبيرو الثانية" صراخ وإغماءات بين أهالى المتهمين المحكوم عليهم بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"
سادت حالة من الصراخ والعويل داخل قاعة محكمة معهد أمناء الشرطة، بين أهالى المتهمين المحكوم عليهم بأحكام ما بين السجن المؤبد والسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية".

فيما ردد المتهمون من داخل القفص عبارات "حسبى الله ونعم الوكيل"، فيما تعرضت إحدى أقارب المتهمين لحالة من الإغماء.

كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، قد قضت بالسجن المؤبد غيابيا لـ15 متهما وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، كما قضت بالسجن المشدد 15 سنة حضوريا لـ 3 متهمين وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه، ومعاقبة 5 آخرين حضوريا بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث ماسبيرو الثانية"، والتى وقعت فى 5 يوليو 2013 .

- المؤبد لـ15 متهما والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين بقضية "أحداث ماسبيرو الثانية"
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