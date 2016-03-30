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ضبط مصنع بلاستيك بدون ترخيص لإنتاج كماليات السيارات بالبحيرة

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ضبط مصنع بلاستيك بدون ترخيص لإنتاج كماليات السيارات بالبحيرة ضبط مصنع بلاستيك بدون ترخيص لإنتاج كماليات السيارات بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من ضبط مصنع بلاستيك لإنتاج كماليات السيارات بدون ترخيص بمركز إيتاى البارود.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من المقدم وجدى الصيرفى مدير مباحث بالبحيرة.

وبالفحص تبين ضبط مصنع كائن بعزبة النشو مركز إيتاى البارود لقيامه بإنتاج منتجات كماليات ودواخل سيارات مقلدة لماركات عالمية واستخدامه مواد خام بدون بيانات ومجهولة المصدر.

حيث تم ضبط كمية 30 طنا و650 كيلو مواد خام بلاستيكية ومنتجات نهائية معدة للتوزيع
>وجارى تحرير المحضر اللازم لعرضه على النيابة العامة.


>- ضبط 750 ألف جوانتى داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة
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مصر 365

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