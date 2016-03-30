«التعليم» : لا تهاون فى تطبيق قرار رئيس الجمهورية بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات

عقد الدكتور الهلالى الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة؛ لمناقشة الاستعداد لامتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2015/2016؛ وتحديد مهام وواجبات كل فرد من أفراد منظومة الامتحانات للعمل بمقتضاها والالتزام بتنفيذها.

أكد الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة لن تتهاون فى تطبيق نص قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (101) لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على كل من يقوم أو يساهم فى الغش أو إفساد العملية الامتحانية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بكل طاقتها للحفاظ على هيبة الدولة من خلال تطبيق القانون.

وفي هذا الإطار أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة مقار لجان سير امتحانات الثانوية العامة، وبالتحديد اللجان التى حدثت بها مشكلات أو حالات غش خلال العام الماضى ، وأشار الوزير إلى أن الوزارة رصدت خلال المرحلة الماضية قيام عدد من الطلاب بالتحويل إلى مدرسة معينة داخل إحدى المحافظات وعلى الفور تم وقف عمليات تحويل الطلاب وإحالة كافة المسئولين عن الواقعة إلى التحقيق.

كما أوضح الوزير أنه فى حالة رصد أى محاولات لتحويلات الطلاب يتم الإبلاغ عنها فوراً، مؤكدًا أن النظام التعليمى فى مصر نظام عريق وأى محاولات لتشويه هذا النظام التعليمى أو أى انتقادات توجه إليه لا ينبغى أن تتم لأن هذا النظام يمتلك الخبرات بما يمكنه من تحقيق طموحات الشعب المصرى.

وفيما يتعلق بتصعيد عدد من رؤساء الكنترولات، ورؤساء لجان الإدارة الجدد، لضخ دماء جديدة وتصعيد قيادات واعدة، أكد الوزير أن هذا لا يقلل من جهد وإمكانات ورؤساء اللجان السابقين، مشيرًا إلى أنه تم تقديم الشكر لهم على مجهوداتهم خلال المرحلة السابقة.

وأكد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أثناء عمليات استلام أوراق الإجابة من لجان السير؛ للتأكد من عدم ارتكاب اللجنة لأية مخالفات، مشددًا على ضرورة التواصل بين رؤساء اللجان وغرفة العمليات المركزية بالوزارة، وذلك لمواجهة أى محاولة للخروج عن الضوابط التى وضعتها الوزارة؛ لتحقيق الانضباط داخل لجان الامتحان.

أ ش أ