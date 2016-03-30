دونجا: طريق البرازيل لكأس العالم 2018 معقد

اعترف كارلوس دونجا مدرب البرازيل، أن طريق المنتخب للوصول لكأس العالم 2018 في روسيا أصبح معقدا وذلك بعد التعادل مع باراجواي بنتيجة 2-2.

وتأخر المنتخب البرازيلي بهدفين في الشوط الأول أمام باراجواي ضمن الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة من أمريكا الجنوبية، إلا أن ريكاردو أوليفيرا وداني ألفيش أدركا التعادل للسيلساو قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

وصرح دونجا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة "من جمال كرة القدم أننا سنواجه أحد المتصدرين وهو الإكوادور بنفس عدد نقاط أوروجواي".

واستطرد "يجب علينا أن نعتمد على أنفسنا، لطالما كانت الأمور معقدة، من بطولة 1982 وبطولة 1986 وبطولة 1990 و1994 لكن كأس العالم المقبلة في روسيا معقدة أكثر وأكثر".

واختتم "علينا أن نقاتل مثلما يفعل خصومنا، يجب أن يكون لدينا جودة تكتيكية حينما تكون لدينا الكرة، وعلينا أن نقدم أداء بطريقة بدنية أكثر من دون الكرة".

الجدير بالذكر أن منتخب أوروجواي يحتل المركز الأول برصيد 13 نقطة بالتساوي مع الإكوادور في المركز الثاني، والأرجنتين في المركز الثالث برصيد 11 نقطة، ثم تشيلي في المركز الرابع برصيد 10 نقاط بالتساوي مع كولومبيا في المركز الخامس والبرازيل في المركز السادس برصيد 9 نقاط.