تحدي_جيليت - ميسي يقترب بشدة من باتيستوتا.. والـ500 قد تكون في الكلاسيكو

تمكن ليونيل ميسي من قيادة منتخب بلاده للفوز على بوليفيا ضمن تصفيات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بأمريكا الجنوبية بتسجيل الهدف الثاني في المباراة التي انتهت بنتيجة 2-0، وجاء الهدف عن طريق ركلة جزاء ليكون الهدف رقم 50 لليو مع منتخب بلاده.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي مسيرة الـ50 هدفا دوليا لميسي بالإضافة لأرقام جابرييل باتيستوتا الهداف التاريخي للتانجو.

ليونيل ميسي

خاض ميسي 103 لقاء مع منتخب بلاده، 37 بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم و35 وديات دولية، و16 مباراة ببطولة كوبا أمريكا، و15 مباراة بكأس العالم.

سجل ميسي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 15 هدفا وصنع 10 أهداف، بمعدل تسجيل 0.4 هدف في المباراة الواحدة.

في الوديات الدولية سجل ميسي 27 هدفا وصنع 12 هدفا، بمعدل تسجيل 0.77 هدف في المباراة الواحدة.

في بطولة كوبا أمريكا سجل ميسي 3 أهداف وصنع 9 أهداف، بمعدل تسجيل 0.18 هدف في المباراة الواحدة.

في كأس العالم سجل ميسي 5 أهداف وصنع 6 أهداف، بمعدل تسجيل 0.33 هدف في المباراة الواحدة.

في المجمل سجل ميسي حتى الآن رفقة راقصي التانجو 50 هدفا بمعدل تسجيل 0.48 هدف في المباراة الواحدة وصنع 37 هدفا آخرين.

وعلى صعيد مسيرته بالكامل فميسي بحاجة لهدف وحيد ليصل إلى 500 هدف، إذ أنه سجل لبرشلونة حتى الآن 449 هدفا وللأرجنتين 50 هدفا.

وقد يأتي هذا الهدف عندما يتقابل برشلونة بريال مدريد في كلاسيكو إسبانيا يوم السبت.

باتيستوتا

الهداف التاريخي لمنتخب الأرجنتين برصيد 56 هدفا، شارك جابرييل في 78 مباراة دولية لمنتخب الأرجنتين، ليتربع على عرش هدافي المنتخب التاريخيين، متخطيا ميسي وهيرنان كريسبو ودييجو مارادونا.

سجل باتيستوتا 16 هدفا في الوديات الدولية، و10 أهداف ببطولة كأس العالم، و11 هدفا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، و13 هدفا ببطولة كوبا أمريكا، و6 أهداف في بطولات أخرى شارك بها المنتخب الأرجنتيني مثل كأس كيرين وكأس الملك فهد وغيرها.

أين هما من متوسط تسجيل الأهداف في المباراة الواحدة؟

أعلى معدل تسجيل للأهداف في المباراة الواحدة هو لويس أرتيمي بـ0.96هدف في المباراة الواحدة، ثم جوزيه سانفيلبو بـ0.75، ويأتي باتيستوتا في المركز الثالث بـ0.71، ثم كريسبو بـ0.55.

في المركز الخامس يأتي ليوبولدو لوكي بـ0.48، ثم ليونيل ميسي في المركز السادس بـ0.4.