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بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع نقيب العلميين بالمحافظة توثيق التعاون

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بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع نقيب العلميين بالمحافظة توثيق التعاون بالصور.. محافظ الغربية يبحث مع نقيب العلميين بالمحافظة توثيق التعاون
التقى اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عاطف نوير نقيب العلميين بالغربية، وعدد من أعضاء النقابة.

بحث المحافظ خلال اللقاء، سبل آليات تفعيل دور النقابة فى خدمة المجتمع، وإيجاد آليات تواصل بين النقابة، والجهات ذات الصلة، ونقل الخبرات العلمية، والاستفادة منها فى خدمة المجتمع.

كما شهد اللقاء، بحث فرص الاستثمار بالمحافظة، وتشجيع القطاع الخاص فى مختلف المهن والحرف والصناعات، لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة، والتعاون مع المحافظة فى خدمة المجتمع والبيئة، وحسن توظيف الخبرات العلمية بالنقابة فى خدمة الصناعات الحالية والمتاحة.

كما استعرض المحافظ، مع أعضاء النقابة الجهود المبذولة، لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف المجالات، حيث أعرب محافظ الغربية عن رغبته فى الاستعانة والاستفادة من الخبرات العلمية بالنقابة، وإيجاد قناة تواصل بين المحافظة والنقابة والجامعة والمصانع والشركات، والمساهمة فى إحداث طفرة فى التنمية بالمحافظة على أسس علمية، بواسطة أبناء المحافظة من العلماء فى مختلف المجالات.


>محافظ الغربية مع نقيب العلميين واعضاء النقابة (1)

محافظ الغربية مع نقيب العلميين واعضاء النقابة (2)

محافظ الغربية مع نقيب العلميين واعضاء النقابة (3)

محافظ الغربية مع نقيب العلميين واعضاء النقابة (4)


>- محافظ الغربية يشكل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحى بالمحافظة
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