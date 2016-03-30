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مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى تصادم 4 سيارات بطريق الكريمات

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مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى تصادم 4 سيارات بطريق الكريمات مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى تصادم 4 سيارات بطريق الكريمات
لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم وقع فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء بين 4 سيارات " نقل ، ميكروباص ، سيارتين ملاكى" بالكيلو 57 بطريق الكريمات.

انتقلت سيارة الإسعاف إلى المكان، وتم نقل القتلى والمصابين إلى المستشفى، كما قام رجال المرور بإزالة حطام الحادث، بواسطة أوناش المرور.

كانت غرفة عمليات المرور، قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم أعلى طريق الكريمات، أمر اللواء مجدى عز الدين الصادق مساعد الوزير للمرور، بانتقال رجال المرور، لموقع الحادث، حيث تبين اصطدام سيارة نقل ثقيل بميكروباص، ثم ارتطمت بهم سيارتين ملاكى، مما أسفر عن مصرع 5 وإصابة 6 آخرين.
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