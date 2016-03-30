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رئيس شعبة الأرز: ارتفاع سعر الطن بالسوق المحلى 250 جنيها

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رئيس شعبة الأرز: ارتفاع سعر الطن بالسوق المحلى 250 جنيها رئيس شعبة الأرز: ارتفاع سعر الطن بالسوق المحلى 250 جنيها
كشف رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز فى اتحاد الصناعات المصرية، ارتفاع الأرز بالسوق المحلى بواقع 250 جنيها فى الطن، ليصل سعر طن الأرز الأبيض إلى 4750 جنيها مقابل 4500 جنيه فى السابق، نتيجة استمرار مصلحة الجمارك فى عدم الإفراج عن شحنات الأرز الهندى المستورد بميناء الإسكندرية والدخيلة.

وقال "شحاتة" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 90% من الشحنات المستوردة من الهند والبالغة 15 ألف طن، والباقى موزع على ميناء الدخيلة ودمياط، مشيرا إلى أنه تم الإفراج عن الشحنات الموجودة فى دمياط.

وأشار شحاتة إلى استمرار جمارك الإسكندرية فى احتساب الضريبة الـ10% على الطن بسعر 600 دولار، فى حين أن السعر العالى للأرز الهندى يترواح بين 315 و 340 دولارا.

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