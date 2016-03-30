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قبرص تجدد أمر اعتقال خاطف الطائرة المصرية 8 أيام لاستكمال التحقيق

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قبرص تجدد أمر اعتقال خاطف الطائرة المصرية 8 أيام لاستكمال التحقيق قبرص تجدد أمر اعتقال خاطف الطائرة المصرية 8 أيام لاستكمال التحقيق
قررت النيابة القبرصية، اليوم الأربعاء، تمديد اعتقال خاطف الطائرة المصرية 8 أيام لاستكمال التحقيق معه، حسب صحيفة "سايبروس ميل" القبرصية.

وكانت عملية اختطاف الطائرة التابعة لمصر للطيران، والتى كانت متجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة، قد انتهت بسلام أمس دون أن يصب بأذى أى من الركاب وأفراد الطاقم، وكان الخاطف قد أجبر قائد الطائرة بعد إقلاعها من مطار برج العرب صباح أمس على تغيير المسار والتوجه إلى مطار لارناكا القبرصى.


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