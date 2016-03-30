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ضبط 66 تذكرة هيروين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا‎

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ضبط 66 تذكرة هيروين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا‎ ضبط 66 تذكرة هيروين وكمية من الحشيش بحوزة 3 أشخاص بالمنيا‎

أرشيفية

مراسل «ONA»:

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن المنيا، الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة بقصد الإتجار.

تلقي اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارًا من اللواء محمود عفيفي، مدير البحث الجنائي بالمدير​ية، يفيد بضبط  ”أمير خ”، 30 عامل، ومقيم بندر سمالوط وبحوزته 33 تذكرة هيروين تزن حوالي 33 جرام بقصد الإتجار، تحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.

كما تم ضبط “طارق. م”، 26 عاما، عاطل ومقيم بشارع نور الاسلام ببندر المنيا، وبحوزته 33 تذكرة هيروين تزن حوالي 60 جرام بقصد الإتجار ومبلغ مالي، وضبط  ”مجدي ف”، 38 عاما، عامل ومقيم صليبة شوشة بمركز سمالوط، وبحوزته 10 قطع من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالي 150 جرام بقصد الإتجار ومبلغ مالي وهاتف محمول .

تم تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة لاتخاذ اللازم.

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