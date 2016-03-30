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سقوط عاطل قبل ترويجه 10 آلاف جنيه مزورة فى الأسواق بالخليفة

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سقوط عاطل قبل ترويجه 10 آلاف جنيه مزورة فى الأسواق بالخليفة سقوط عاطل قبل ترويجه 10 آلاف جنيه مزورة فى الأسواق بالخليفة
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الخليفة من ضبط "توفيق إ ت" 22 سنة لا يعمل ومقيم دائرة القسم والسابق اتهامه فى القضية رقم 15315 / 2012 جنح قسم البساتين "عاهة مستديمة" وبحوزته 45 ورقة فئة الـ200 جنيه، و9 ورقات فئة الـ100 جنيه، وتبين أن جميعها "مزورة".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها بين المواطنين، وبتحصله عليها من شخص يدعى "سعيد" ولا يعلم باقى بياناته، ومقيم دائرة قسم الهرم فى الجيزة مقابل مبلغ 1500 جنيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365