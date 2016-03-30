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ضبط مسجل خطر ينصب على الفنادق منتحل صفة ضابط شرطة

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ضبط مسجل خطر ينصب على الفنادق منتحل صفة ضابط شرطة ضبط مسجل خطر ينصب على الفنادق منتحل صفة ضابط شرطة
تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بقيادة اللواء أحمد مصطفى شاهين من ضبط مسجل خطر يقوم بعدم دفع فواتير حسابه فى الفنادق منتحلا صفة ضابط شرطة تحت إشراف اللواء علاء السباعى مدير مباحث الإدارة.

بداية الواقعة بعد تلقى العميد ناجح زكى رئيس مباحث الفنادق عن تردد شخص يدعى إنه ضابط بالأمن الوطنى يقوم بتناول الأطعمة والمشروبات داخل الفنادق السياحية ويرفض دفع حسابه مستغلا أنه ضابط شرطة.

وعقب رصد المتهم تمكن كل من المقدمين أدهم عامر ووائل طه والرائد رؤوف مصطفى والنقيب محمد غازى ضباط مباحث الفنادق، من ضبط المتهم وبتفتيشه تم ضبط سلاح أبيض و28 قرص مخدر داخل سيارته وبالكشف جنائيا على المتهم تبين أنه مسجل خطر وسبق اعتقاله ومحكوم عليه هارب من عدة أحكام جنائية، وبعرضه على المستشار باسم الزناتى رئيس نيابة العجوزة أمر بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق.
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