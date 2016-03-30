سائق ينتحل صفة ضابط لابتزاز صَاحِب مصنع بعدم ضمه للإخوان مقابل 100 ألف جنيه

لجأ سائق بمصنع للصناعات الغذائية إلى ابتكار حيلة للنصب بها على مدير المصنع، بأن اتفق مع صديقه على أن يتصل بمدير المصنع ويدعى أنه ضابط بالأمن الوطنى وعضو فى لجنة حصر أموال الإخوان ومساومته على دفع 100 ألف جنيه مقابل عدم تلفيق التهم له وضمه لأعضاء جماعة الإخوان، إلا أن رجال المباحث كشفوا الواقعة، وتم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة بدر بلاغا من "محمد ع ا" 51 سنة، مدير مصنع المستثمر للصناعات الغذائية الكائن بمنطقة الـ 250 فدان، ومقيم دائرة مركز السنبلاوين فى الدقهلية، بتلقيه رسائل نصية وعدة اتصالات هاتفية من هاتف محمول "محدد" ادعى فيه المتصل بأنه العميد شريف، بقطاع الأمن الوطنى.

>وأشار المبلغ أن المتصل ادعى أيضا أنه عضو بلجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية، وطلب منه مبلغ 100 الف جنيه – نظير عدم تلفيق التهم له، وضمه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتحفظ على أموالهم، وتتضمن الرسائل ذات المضمون .

ومن خلال التحريات تمكن ضباط مباحث القسم وبإرشاد المبُلغ من استدراج المتهم وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهما كل من، "حجاج م ى" 40 سنة سائق ومقيم دائرة قسم المطرية، و"محمد ع ع" 50 سنة سائق بالمصنع ملك المجنى عليه ومقيم دائرة مركز بلبيس فى الشرقية، وبحوزتهما الهاتفين المحمول المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بتشكيلهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية، وأضاف الثانى بأنه نظراً لعمله طرف المجنى عليه، وعلمه بثرائه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، فاستعان بالأول، ونفذا مخططهما، وجارى تطوير مناقشتهما للوقوف على مدى نشاطهما الإجرامى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.