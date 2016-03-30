القضاء الإدارى يرفض طعن محافظة السويس لإلغاء بيع مزاد فندق شهير

قررت محكمة القضاء الإدارى رفض الطعن المقدم من الشئون القانونية بمحافظة السويس، على حكم إلغاء مزاد فندق الجرين هاوس بالسويس أحد الفنادق الشهيرة بالمحافظة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما قضائيا بإلغاء مزاد أقامته محافظة السويس، بتأجير فندق الجرين هاوس بالسويس، والذى حصل عليه أشخاص بالمزاد، وتم إلغاؤه بحكم القضاء.

وأكد مصدر قضائى، أن بالحكم الصادر ترتب على نتائج المزاد الذى أقامته المحافظة باطل ولا يصلح قانونيا.

يذكر أن القائمين على فندق الجرين هاوس بالسويس حصلوا على حق إقامة الفندق وإدارته منذ 20 عاما "حق انتفاع "، ورفضت المحافظة تجديد عقد الإيجار وطرحت الفندق بالمزاد وهو ما تم إلغاؤه بحكم قضائى.

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