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ابحث مع الشرطة.. "الداخلية" تخصص مكافأة للإرشاد عن الهاربين من السجون

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ابحث مع الشرطة.. "الداخلية" تخصص مكافأة للإرشاد عن الهاربين من السجون ابحث مع الشرطة.. "الداخلية" تخصص مكافأة للإرشاد عن الهاربين من السجون
واصلت وزارة الداخلية نشر أسماء وصور الهاربين من السجون، والصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وتخصيص مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات لإلقاء القبض على الهاربين، إيماناً منها بأهمية الدور الجماهيرى المشارك لجهود الوزارة فى تحقيق رسالة الأمن.

وخصصت الوزارة أرقام تليفونات ( 24888888 – 24884500 - 115)، وأرقام تليفونات قطاع حقوق الإنسان (01126977222 -01126977333 - 01126977444 ) والخط الساخن رقم (138) والبريد الإلكترونى الخاص بقطاع حقوق الإنسان e.humanrightssector@moi.gov.eg للتواصل مع المواطنين فى هذا الشأن وخصصت الوزارة مكافأة مادية لكل من يدلى بمعلومات تساعد أجهزة الأمن فى إلقاء القبض علىالهاربين، وجاء أبرز المتهمين:

أمين فتحى أمين محمد – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية إتجار فى المخدرات .
> حسن سويلم سلامة سليم – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية اتجار فى المخدرات وإحراز سلاح.

حسين السيد عبد الرحمن جبران – هارب من سجن ليمان 440 فى قضية اتجار فى المخدرات .
> خاطر شحاتة إبراهيم سعد – هارب من سجن الفيوم فى قضية سرقة.
> خالد أبو سريع السيد على – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية سرقة.
> خلف عبد الهادى شوقى السيد – هارب من سجن الفيوم فى قضية هتك عرض.
> خليل سعد سليم صالح – هارب من سجن ليمان أبى زعبل فى قضية إتجار فى المخدرات.
> سامح رمضان رمضان عيد – هارب من سجن المنصورة فى قضية تزوير.
> سعد أحمد المشوم إبراهيم – هارب من سجن ليمان 440 فى قضية إحراز سلاح وقتل.
> سيد عباس عبد الله بدوى – هارب من سجن الفيوم فى قضية اتجار فى المخدرات.

وأكدت وزارة الداخلية إيمانها الكامل بوعى شعب الذى يرسخ دائماً حرصه على استقرار الوطن وإعلاء هيبة القانون.

وزير الداخلية يبحث مع نظيره الألمانى سبل التعاون فى مجال مكافحة الإرهاب
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