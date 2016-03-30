مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء اعتلائه سيارة محملة بالبنجر فى المنوفية

لقى عامل بقرية جنزور، التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، مصرعه صعقاً بالكهرباء، حال استقلاله سيارة محملة بمحصول البنجر، بارتفاع 7 أمتار صعقه التيار الكهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد أحمد خليفة رئيس مباحث مركز بركة السبع، يفيد بمصرع "عبد الله السيد" 35 عاما ومقيم بقرية جنزور التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية صعقا بالكهرباء، حال استقلاله سيارة محملة بمحصول البنجر بارتفاع 7 أمتار صعقه التيار الكهربائى، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

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