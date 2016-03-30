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ركاب الطائرة المحررة يغادرون على الرحلات الأوروبية

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ركاب الطائرة المحررة يغادرون على الرحلات الأوروبية ركاب الطائرة المحررة يغادرون على الرحلات الأوروبية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

توافد عدد من ركاب طائرة للطيران المحررة من مطار لارناكا في قبرص، علي مطار القاهرة الدولي استعداداً للسفر علي الرحلات الأروبية المتجهة الي أمستردام ونيويورك.

وكان ركاب الطائرة المحررة قد وصلوا مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، قادمين من قبرص علي طائرة خاصة بصحبة شريف فتحي وزير الطيران المدني، بعد انتهاء أزمة اختطافهم وكان في استقبالهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

وقامت شركة مصر للطيران باستضافتهم في فندق مريديان المطار وتغيير حجوزات السفر الخاصة بهم ، حيث تبين ان حوالي 50 راكبًا لهم حجوزات سفر علي رحلات متجهة الي نيويورك ولندن وأمستردام.

 

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